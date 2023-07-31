Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takım Milan’ın bir başka yıldızını kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Milan’ın Hırvat yıldızı Ante Rebic’i kadrosuna katan ve sol kanadını önemli bir yıldızla güçlendiren Beşiktaş, sağ kanadını da Milan’ın bir başka yıldızına teslim etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takım Milan’ın Brezilyalı hücum oyuncusu Junior Messias’ı transfer etmenin hesaplarını yaparken, İtalyan deviyle bu doğrultuda yürütülen görüşmeler de devam ediyor.

Calciomercato’dan Daniele Longo’nun aktardığı bilgiye göre Beşiktaş Messias için 1 milyon euroluk teklifle İtalyan ekibinin kapısını çalarken, Milan ise 3 milyon euro talep ediyor. 32 yaşındaki oyuncunun transferinin olumlu sonuçlanması için pazarlıklar sürerken, Milan’a 7.5 milyon euroluk maliyetle transfer olan Messias da Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor.

Beyaz eşya tamirciliği yapmıştı

Geride bıraktığımız sezonda Milan formasıyla 36 maça çıkan Messias 6 gol atarken, 2 kez de asist yapmıştı. Milan’ın 2021-2022 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynayan Messias, 2011 yılında 26 yaşındayken adım attığı İtalya'daki ilk yılında beyaz eşya tamirciliği yapmış ve bu esnada amatör olarak futbol oynamıştı.

Takip eden yıllarda yeteneğiyle göz dolduran Messias, Milan’a dek yükselmeyi başarmıştı.