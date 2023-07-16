Beşiktaş - Mezokovesd maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokovesd ile karşılaşacak. Peki maç hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, buradaki ikinci karşılaşmasında 18 Temmuz Salı günü Mezokovesd ile karşı karşıya gelecek.

Saat 19.00'da başlayacak mücadele, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - Augsburg maçı neden tamamlanamadı?

Bu arada Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Augsburg ile karşı karşıya geldi. Kartal, Jackson Muleka'nın 42. dakikada attığı gol ile devreyi önde kapattı.

Augsburg ise Cardona'nın golüyle 59. dakikada skora dengeyi getirdi. Ancak mücadele, tamamlanamadı.

Kufstein Arena’da oynanan karşılaşma, tribünlerden atılan yanıcı maddeler sebebiyle 78. dakikada sona erdi.

Hakem son düdüğü çalarak soyunma odasına gitti ve böylece maç tamamlanamadı.