Beşiktaş, Mehmet Topal ile transfer konusunda anlaştı

Siyah Beyazlı ekip bonservisi elinde olan Mehmet Topal ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig’ni son şampiyonu Beşiktaş yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Alanyaspor’dan Salih Uçan’ı resmen transfer eden Beşiktaş, Kenan Karaman ile de imza aşamasına gelmişti.

Orta sahadaki kadro derinliğini arttırmak isteyen Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın özellikle istediği Mehmet Topal ile el sıkıştı.

A Spor'un haberine göre; tecrübeli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yıllık yaklaşık 3 milyon lira garanti maaş alacağı belirtilen Mehmet Topal’ın sözleşmesinde maç başı ücret ve performans bazlı bonuslar da yer alıyor.

Josef - Topal geri döndü 🤔 pic.twitter.com/6j9BozHBCm — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) July 12, 2021

Mehmet Topal'ın kariyeri

35 yaşındaki oyuncu bu transferle Üç Büyükler’in tamamında forma giyen oyuncular arasına katılacak. Deneyimli oyuncu, bir dönem Fenerbahçe’de birlikte forma giydiği Josef de Souza ile yeniden takım arkadaşı oldu.

Profesyonel kariyerine Dardanelspor formasıyla başlayan Mehmet Topal, 2006’da Galatasaray’a transfer oldu. Dört yıl Sarı Kırmızılı formayı terleten Mehmet Topal, burada bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Ardından İspanya’nın Valencia takımına gitti.

2012’de Türkiye’ye dönüş kararı alan Mehmet Topal’ın adresi bu kez Fenerbahçe’ydi. Fenerbahçe’de de şampiyonluk sevinci yaşayan yetenekli orta saha, 2019’da Başakşehir’e transfer oldu ve buradaki ilk sezonunda bir kez daha Süper Lig’in zirvesine çıktı.

Süper Lig tarihinde üç farklı kulübün formasıyla şampiyonluğa ulaşan ilk oyuncu unvanını taşıyan Mehmet Topal, A Milli Takım'ı da 81 kez temsil etti.

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