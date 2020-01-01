Beşiktaş, Mario Balotelli'ye teklifini sundu

Siyah-beyazlıların İtalyan golcüye teklifini yaptığı ve Balotelli'nin de bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta öncelik santrfor transferine verilmiş durumda.

Siyah-beyazlıların ilk hedefi ise Mario Balotelli. Hürriyet' ten İsmail Er'in haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Balotelli'ye 2.5 milyon euro'luk bir maaş teklif ederken, İtalyan futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı.

Teklifi yapan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, hafta içinde İtalya'ya gidecek ve golcü oyuncuyla bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacak. Balotelli'nin kulübü Brescia ile bir yıl daha sözleşmesi bulunsa da Brescia, İtalyan yıldızla yollarını ayırmak istiyor.

Daha fazla takım

Siyah-beyazlı kulübün bir diğer forvet adayı ise Haris Seferovic. ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunan İsviçreli oyuncu için Beşiktaş kiralama formülünü düşünüyor.