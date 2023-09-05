Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın stoperi Eric Bailly'i renklerine bağladı.

Beşiktaş, 4 Eylül Pazartesi akşamı transferde hareketli saatler yaşadı. Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katan siyah-beyazlılar, gece geç saatlerde ise yeni stoperini duyurdu.

Ne söylendi?

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Eric Bailly transferi şu sözlerle duyuruldu:

"Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly’nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır.

Haberin devamı aşağıda

"Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Eric Bailly'nin kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine İspanya'da başlayan Fildişili stoper, ilk kez Espanyol Barcelona Juvenil A takımında forma giydi.

Daha sonra Espanyol'un A Takımı'na yükselene Bailly, burada sergilediği performansla önce Villarreal'e, ardından da 2016'da Manchester United'a imza attı.

United'da altı sezon forma giyen stoper, 2022 yazında Marsilya'ya kiralık olarak transfer oldu. Bailly, 2023-24 sezonunun yaz transfer döneminde ise bedelsiz şekilde Beşiktaş'a katıldı.

29 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar profesyonel futbol kariyerinde toplamda 211 maça çıktı. Bailly, iki gol iki asist kaydetti.