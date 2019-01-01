Beşiktaş, Khouma Babacar için bekliyor

Burak Yılmaz'ın sakatlanmasıyla forvet transferi çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Khouma Babacar için Sassuolo'dan gelecek haberi bekliyor.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından forvet takviyesi için çalışmalarına hız verdi.

Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre siyah beyazlılar 26 yaşındaki golcü Khouma Babacar'ı kiralamak için kulübü 'nun kapısını çaldı.

Babacar'ı kiralık göndermeye sıcak bakmayan Sassuolo, Senegalli golcü için 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

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'nın yeni ekiplerinden Lecce'nin çekilmesiyle bu transferde eli güçlenen siyah beyazlılar, Sassuolo yönetimine "Satamazsanız bize kiralayın" teklifini yaptı.

Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist yapan Babacar'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken teknik heyetin de yıldız futbolcu için olumlu rapor verdiği belirtildi.

Forvet transferinde önceliği Babacar'a veren siyah beyazlı yönetimin listesindeki diğer adaylar ise Kamil Wilzcek ve Adam Szalai.