Siyah-beyazlılar, Brezilyalı orta saha ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Beşiktaş, 2020'den bu yana Vodafone Park'ta mücadele den Josef de Souza ile yollarını ayırdı.

Kartal'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu ile karşılıklı olarak anlaşıldığı duyuruldu ve Josef'e teşekkür edildi.

Ne söylendi?

Beşiktaş, ayrılığı şu açıklama ile duyurdu:

"Profesyonel futbolcularımızdan Josef de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 2021 Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Josef de Souza’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Ayrıca Kartal'ın resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze vermiş olduğun emekler için teşekkürler Josef de Souza. Yolun açık olsun..." denildi.

Josef de Souza'nın Beşiktaş kariyeri

2020 yılında Al-Ahli kulübünden bedelsiz olarak transfer edilen tecrübeli orta saha, siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda toplam 88 maça çıktı.

Brezilyalı, söz konusu 88 mücadelede dokuz gol atıp dört asist yaptı.

Josef, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde 2020-21 sezonunda elde ettiği Süper Lig şampiyonluğuna önemli katkıda bulunmuştu.