Beşiktaş'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Hangikredi Ümraniyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, Galatasaray ile oynanacak derbi maçı öncesinde Rachid Ghezzal tedirginliği yaşanıyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre, cumartesi akşamı oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlanan Cezayirli yıldız, Galatasaray maçını kaçırabilir.

Son maçta 74. dakikada oyuna dahil olan Cezayirli oyuncu, yaklaşık 30 dakika forma giydi. Karşılaşmanın ardından kasığında ağrı hisseden kanat oyuncusunun tedavisine başlandı.

Raporlara göre, derbiye kadar hazır duruma getirilmeye çalışılacak olan Ghezzal'in, Galatasaray'a karşı forma giyme ihtimali kapsamlı kontrolleri sonrası netlik kazanacak.

Ghezzal’in kasığında yırtık tespit edilmesi halinde yıldız futbolcu sahalardan en az iki hafta uzak kalabilir.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 11 maçta görev alabilen Ghezzal, iki gol atıp üç asist yaptı.

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Ümraniyespor'u deplasmanda mağlup ederek zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, tamamen derbiye odaklanmış durumda.

Şenol Güneş'in takımı, 30 Nisan Pazar akşamı Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek.