Kartal'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, penaltı atışının neden kendisine bırakıldığını İstanbulspor maçının ardından öğrendi.

Futbolda taraftarlar zaman zaman oyuna müdahale ederler. Bu durum, özellikle penaltı atışları esnasında ilginç bir hal alabilir.

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmada da bu türden bir durum yaşandı ve gündeme oturdu.

Karşılaşmanın 90. dakikasında kazanılan penaltının ardından topun başına Kartal'ın golcüsü Cenk Tosun geçti. Ancak bu esnada taraftarlar, Rachid Ghezzal diye bağırarak penaltıyı Cezayirli yıldızın kullanmasını istedi.

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Bu tezahüratları duyan Tosun, topu Ghezzal'e bıraktı ve yıldız futbolcu da ağları havalandırdı.

Beşiktaş, 8. haftada oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazandı ve üzerindeki kara bulutları az da olsa dağıttı.

Rachid Ghezzal ne söyledi?

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Ghezzal, maç esnasında taraftarların penaltı atışına müdahale ettiğinin farkında değildi.

Cezayirli futbolcu, Tosun'un topu kendisine verme nedenini ancak maç sonu öğrendiğini ve duruma çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Soyunma odasında tercümanımız bana penaltıyı atmam için tribünlerin tezahürat yaptığını anlatınca Cenk’ten çok utandım. Penaltı Cenk’in hakkıydı.

"Cenk’in de takımın menfaati için atışı bana ikram etmesi beni müthiş duygulandırdı. Bu olay takım birlikteliğinin örneğidir."

Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, millî aranın ardından 21 Ekim'de derbide Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.