İngiliz orta saha, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sözleri üzerine bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ta Dele Alli bilmecesi, krize dönüşmeden sona ermiş gibi görünüyor. Siyah-beyazlıların yıldızı, perşembe günü takımla birlikte antrenmanlara döneceğini açıkladı.

Tecrübeli oyuncu, Şenol Güneş'in sözlerinin ardından kendisini açıklama gereği duydu ve bunun için sosyal medyayı kullandı.

Ne söylendi?

Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir metin paylaşan Dele Alli, şunları söyledi:

"Merhaba millet. Bir sürü mesaj aldım, bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim.

"Kulüp, bugün bir doktor randevusuna katılmam için bana izin verdi. Yarın normal bir şekilde antrenmana geri dönüyorum."

Şenol Güneş, Dele Alli hakkında ne demişti?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, çarşamba öğle saatlerinde yaptığı açıklamada İngiliz yıldıza ulaşamadıklarını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi. Herhalde yağmur yağıyor. Ondan haber almaya çalışıyoruz."

Dele Alli ve Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Kartal, millî aranın ardından derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bir sonraki hafta ise Giresunspor'u konuk edecek.

Dele Alli, sakatlığının ardından ilk 11'e girmek için tekrar çabalayacak.