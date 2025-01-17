Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü olan Ole Gunnar Solskjaer kimdir?

Manchester United formasıyla 366 kez sahaya çıkan Gunnar Solskjaer, 126 gol atma başarısı gösterdi. Oyuna sonradan girip skor katkısı vermesi sebebiyle “ Süper Yedek” olarak görülüyordu. 1999 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester Unıted’a son dakika golüyle Şampiyonlar Ligi’ni kazandırdı.

Norveçli teknik adam, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek. Samsunspor maçının ardından ise resmi imza töreninin düzenlenmesi bekleniyor.

Hücum futboluyla özdeşleşen Gunnar Solskjaer kariyerinde Manchester United’ın rezerv takımını çalıştırarak başladı. Ardından 2011’de eski takımı Molde’yi çalıştırmak üzere ülkesine geri döndü. Takımı, 2013 Norveç Futbol Kupası finalini kazandıktan sonra Molde'ye iki lig bir kupa şampiyonluğuyla veda etti.

2014 yılında Cardiff City'nin teknik direktörü olarak görev yaptı ve bu sırada kulüp Premier League'den küme düştü. 2018'in sonlarında Manchester United, Solskjær'i 2018-19 sezonunun geri kalanı için José Mourinho'dan devralmak üzere geçici teknik direktör olarak atadı.

2019 yılında görev yaptığı 19 maçın 14’ünü kazanan Solskjaer, teknik direktörlük görevini kalıcı olarak devaldı. Üç yıllık sözleşme imzalayan Norveçli teknik direktör, Manchester United’ı 2021 yılında Avrupa Ligi finaline taşıdı. 2021 yılının Kasım ayında görevden alınan Solskjaer, 2023 yılında ise UEFA’nın maç analisti oldu.