Tosun, Fransız sağ bekin eğlenceli kişiliğini anlattı.

Beşiktaş’ın santrforu Cenk Tosun, Valentin Rosier’in eğlenceli ancak bir o kadar da tehlikeli davranışlarından bahsetti.

Tosun, Fransız sağ beke Türkçe küfürlerin öğretildiğini ve Rosier’in de bunları kullandığını vurguladı.

Ne söylendi?

Socrates YouTube kanalında Mehmet Demirkol’a konuk olan A Millî futbolu, şu yorumu yaptı:

“Valentin Rosier çok komik. Türkçe küfürleri öğretmişler tesislerde çok küfür ediyor. Kulüpte çalışanlara, herkese küfür ediyor.

“Rosier'e 'Bak Türkiye'de 200 TL'ye adam öldürüyorlar, şu küfürleri etme çalışanlara' diyorum. 'Ne demek' diyor anlamını bilmiyor ama yine de ediyor."

Beşiktaş’ı ne bekliyor?

Valerien Ismael’in öğrencileri pazar akşamı derbide Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Siyah-beyazlılar, 8 Ekim’de ise Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.