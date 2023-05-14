Beşiktaş'ın sağ beki Onur Bulut hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki sağ beki Onur Bulut, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş, dostluk maçında cumartesi günü Azerbaycan ekibi Sabah FC ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibiyle 3-3 berabere kalırken takımın sağ beki Onur Bulut, bir rahatsızlık yaşadı.

29 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın ardından tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bulut, kontrol amaçlı Bakü'de kalırken 29 yaşındaki oyuncunun pazar sabahı İstanbul'a döneceği bildirildi.

Sabah - Beşiktaş maçında neler oldu?

Siyah-beyazlılar, Bakü'de oynadığı hazırlık maçında henüz ilk beş dakikada Kashchuk'un iki golüyle 2-0 geriye düştü.

24. dakikada farkı bire indiren Umut Meraş, 45'te bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi. Cenk Tosun 63. dakikada Kartal'ı öne geçirirken Volkovi, 70'te maçı yeniden beraberliğe taşıdı.

Azerbaycan'da oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi.

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Türkiye'deki genel seçimlerden dolayı bu hafta sonu karşılaşmalar oynanmayacak.

34. haftayı ligden çekilen Gaziantep FK karşısında hükmen galip olarak tamamlayacak olan Beşiktaş, 35. haftada ise Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.