Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Josef de Souza ile ilgili resmî bir bildiri yayımladı.

Depremzedelerle yakından ilgilenen Josef de Souza'nın evlat edineceğine dair haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Josef de Souza'nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Ne söylendi?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır.

"Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir.

"Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Josef de Souza ne dedi?

Brezilyalı orta saha, Instagram hesabından yaptığı açıklamada depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğini açıklayarak şu yorumu yaptı:

"Türkiye'de devletin, evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim.

"Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim."

Josef de Souza'dan Ömer'e ziyaret

Öte yandan tecrübeli futbolcu, Hatay'da enkaz altından 152 saat sonra çıkan dokuz yaşındaki Ömer ile bir araya gelerek ona forma hediye etti.

Hastanede Ömer'i ziyaret eden Josef de Souza, Ömer'in istediği Beşiktaş formasını kendisini vererek ona destek oldu.

Brezilyalı, Ömer'i iyileştikten sonra Vodafone Park'ta maç izlemeye de davet etti.