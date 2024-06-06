Beşiktaş'ın eski yıldızı resmen açıkladı: Mourinho beni istedi!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Beşiktaş’ın 100. Yılında siyah-beyazlı takımda unutulmaz bir şampiyonluk elde eden ve şimdilerde Romanya U21 Milli Takımı’nı çalıştıran Daniel Pancu, Jose Mourinho’nun geçmişte kendisini Chelsea’ye transfer etmek istediğini açıkladı. Portekizli çalıştırıcının bu düşüncesini kendisine, o dönem yardımcılığını yapan Andre Villas-Boas’ın açıkladığını belirten Pancu, büyük bir transfer fırsatını kaçırdığını söyledi.



Pancu ne söyledi?

“Mourinho beni hem Porto’ya hem de Chelsea’ye transfer etmek istemişti. Porto'yu Türkiye'de havaalanında Villas Boas'tan öğrendim. Ama o sırada gazetelerde de yazıyordu. Beșiktaș'a gitmeden önce gazetelerde yazıldığından eminim. Porto sadece 2 milyon teklif etmişti ama Beşiktaş kulübümün istediği 3 milyonu ödedi ve beni kadrosuna kattı. Bunu daha sonra havaalanında karşılaştığım Villas Boas'tan öğrendim”

Türkiye’de Beşiktaş’ın yanı sıra Bursaspor forması da giyen Pancu Beşiktaş formasıyla ilk sezonunda ligde yedi gol atmıştı. Süper Lig’de 118 karşılaşmaya çıkan ve bu maçlara 18 gol sığdıran Pancu, Türk futbolseverlerin hafızasına Beşiktaş’ın Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada kaleye geçmesiyle kazınmıştı.