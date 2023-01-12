Rumen eski golcü, 'Kadıköy Panteri' olarak anılmaktan ziyade attığı gollerle hatırlanmayı tercih ediyor.

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş ve Bursaspor forması giyen Daniel Gabriel Pancu, efsanevi Fenerbahçe maçında 'kaleci' olarak anılmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere Kartal'ın eski yıldızı, Beşiktaş'ın 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de 4-3 kazandığı karşılaşmada, Eduardo Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesiyle kaleye geçmiş ve "Kadıköy panteri" olarak anılmıştı.

Ne söylendi?

Anadolu Ajansı'na konuşan Pancu, şu sözleri sarf etti:

"O maçı güzel kazandık. Tabii burada bir şey açıklamak istiyorum. Futbolseverlerin beni sadece o mücadelede kaleye geçmemle hatırlamalarından rahatsızım.

"Beşiktaş için çok önemli gollere imza attığımı unutuyorlar. Kaleye geçtim, topun nereye geleceğini sanki hissediyordum.

"Ancak kaleci gibi anılmaktan hoşnut değilim. Daha önemli goller attım. Benim yerim santrfordu, kalecilik değildi."

Pancu, Süper Lig'de Galatasaray'ı önde görüyor

Spor Toto Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirten eski golcü, 2022-23 sezonu için şampiyonluk tahmininde de bulundu. Pancu, ligin 18. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yendiği derbi mücadelesini izlediğini bildirerek, "Galatasaray, bu galibiyetle önemli bir avantaj sağladı. Büyük ihtimalle bu sezon Galatasaray şampiyon olur" yorumunu yaptı.