Beşiktaş’ın eski golcüsü Hugo Almeida 40 yaşında Süper Lig’e geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Bodrum FK, Göztepe’yi konuk etti. Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel ile yollarını ayıran Yeşil-Beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde ilk maçına çıktı.

Morais'in teknik ekibinde, bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen eski Portekizli eski futbolcu Hugo Almeida yer aldı. Morais ve Almeida, karşılaşma öncesi Bodrum FK taraftarlarını selamladı.

Hugo Almeida, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyerken, siyah-beyazlı ekipte 110 resmi maçta, 47 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

Son olarak 2019-2020 sezonunda Portekiz’in Coimbra takımında forma giyen Almeida, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine adım attı. Almeida 2022 yılında son olarak İsmail Kartal ve Serdar Dursun'un da boy gösterdiği İran Ligi'nde Sepahan’da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

En iyi dönemi Türkiye'deydi

Almeida, bu sezon Sepahan’da geçici teknik direktör olarak da görev aldı. Yönetiminde çıktığı iki maçta Sepahan, bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde attığı gollerle dikkati çeken Almeida uzun bir süre Portekiz Milli Takımı'nın da önemli golcülerinden biri olarak görev yaptı. Kariyerinin en iyi dönemini Beşiktaş ve Werder Bremen'de geçiren Almeida buna rağmen Türkiye'de kupa sevinci yaşayamamıştı.

Bir dönem AEK Atina formasıyla Yunanistan Ligi'nde de boy gösteren Almeida, artık Morais'in ekibinde Bodrumspor'un başarısı için görev yapacak.