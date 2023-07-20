Beşiktaş'ın 2023-24 Trendyol Süper Lig fikstürü

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarında kimler karşılaşıyor? Beşiktaş'ın fikstürü nasıl? Göz atalım...

Trendyol Süper Lig'de 2023-34 sezonunun fikstürü çekildi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.

Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Trabzonspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor - Yılport Samsunspor

TÜMOSAN Konyaspor - İstanbulspor

Beşiktaş'ın 2023-24 sezonu ilk yarı fikstürü nasıl?

İlk hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk yarı fikstürü şu şekilde: