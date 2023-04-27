Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi kim?

Siyah-beyazlılar, 32. hafta mücadelesinde 30 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak. Derbi günü yaklaştıkça futbolseverler, 'Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim?' sorusunu aratmaya başladı.
Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim?
Kritik derbinin hakemi, 27 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinde belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Buna göre 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Yayın
|Hakem
|Beşiktaş - Galatasaray
|30 Nisan Pazar
|19.00
|beIN SPORTS
|Ali Şansalan