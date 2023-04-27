Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi kim?

Samet Çayır
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Vodafone Parkbjk.com.tr
Süper LigBeşiktaş vs GalatasarayBeşiktaşGalatasaray

Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim? GOAL Türkiye, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemini bildiriyor.

Siyah-beyazlılar, 32. hafta mücadelesinde 30 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak. Derbi günü yaklaştıkça futbolseverler, 'Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim?' sorusunu aratmaya başladı.

Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim?

Kritik derbinin hakemi, 27 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinde belli oldu. Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Buna göre 30 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek.

MaçTarihSaatYayınHakem
Beşiktaş - Galatasaray30 Nisan Pazar19.00beIN SPORTSAli Şansalan

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