Beşiktaş Florian Neuhaus transferinde mutlu sona çok yakın

Beşiktaş, Borussia Mönchengladbach’ın orta saha oyuncusu Florian Neuhaus’ı transfer etmek için görüşmelere başladı.

Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre siyah-beyazlılar, Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın yıldızı Florian Neuhaus için görüşmelere başladı.

1997 doğumlu ve merkez orta saha mevkisinde görev yapan Neuhaus, sağ ayağını etkili kullanması ve oyun kurucu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Alman futbolcunun, Borussia Mönchengladbach ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Neuhaus, Almanya Milli Takımı formasını da 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti.

Kiralık + satın alma opsiyonu planı

Beşiktaş, Florian Neuhaus’un bonservisini almak yerine kiralık ve satın alma opsiyonlu bir transfer formülü üzerinde duruyor. Mönchengladbach yönetimiyle görüşmeler sürerken, tarafların kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor.

Alman futbolcu, 1860 Münih altyapısında yetiştikten sonra 2018 yılında Mönchengladbach’a transfer olmuştu. Şimdi ise Beşiktaş formasıyla kariyerine yeni bir yön verebilir.

Siyah-beyazlılar, orta saha takviyesini kısa sürede tamamlayarak ligin ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Beşiktaş yönetimi, transferi en kısa sürede sonuçlandırmak için Almanya ile temaslarını sürdürüyor.