Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden gol sesi çıkmadı

Sezonun ilk derbisinde her iki takım da birbirine hem oyun hem de skor anlamında üstünlük kuramadı.

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamayan Beşiktaş'ın, geride bıraktığımız haftayı maç yapmadan geçen Fenerbahçe'yi konuk ettiği sezonun ilk derbi mücadelesinde gol sesi çıkmadı: 0-0. Fenerbahçe Teknik Diretkörü Jorge Jesus, Vodafone Park'taki performansı merakla beklenen Michy Batshuayi'ye ilk 11'de yer vermezken, Valerien Ismael de Gedson Fernanes'i 73 dakika kenarda oturttu.

Karşılaşmanın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan Fenerbahçe özellikle Lincoln ve Valencia'nın oynadığı sol kanatta oldukça etkili olurken, ataklarının büyük bir bölümünü bu bölgeden gerçekleştirdi. Beşiktaş ilk yarı boyunca Fenerbahçe kalesine isabetli şut atmayı başaramazken, siyah-beyazlı takımın en önemli gol umudu Wout Weghorst'un etkisizliği ve Beşiktaş'ın sıklıkla ofsayta düşmesi dikkat çekti.

Değişiklikler dengeyi bozdu

Maçın ikinci yarısında da oyundaki denge bozulmazken, Jesus 70. dakikada Osayi Samuel-İrfan Can, Mert Hakan-Crespo, Batshuayi-Pedro değişiklikleri yaptı. Bu hamleye üç dakika sonra Ghezzal-Alli, Tayfur-Muleka ve Fernandes-Salih değişiklikleriyle cevap veren Ismael'in bu hamlesi oldukça olumlu sonuç verdi ve son 20 dakika daha çok Beşiktaş'ın kontrolünde geçti.

Bu bölümde bir topu direkten dönen Weghorst, Ghezzal'dan aldığı pasla önemli bir gol fırsatını da değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından Beşiktaş sekiz maç sonunda 15 puana yükselirken, ligdeki ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe yedi maç sonunda 14 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise sahasında Karagümrük'ü konuk edecek.