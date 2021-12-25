Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman ateş püskürdü: Alçakça!

Beşiktaş JK, 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Fikret Orman ve yönetiminin oy çokluğu ile ibra edilmediğini açıkladı.

Beşiktaş kulübü, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan raporda toplamda 2009-2019 dönemi arasında 102.200.434 EUR tutarında istisnai durum tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman bunun üzerine bugün saat 17.00'da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ne söyledi?

Dün akşam yayınlanan raporun ardından toplantıya katılmaktan vazgeçtiğini belirten Orman şunları söyledi:

"İbra olup-olmamak önemli değil. Artık ortada bir rapor var ve bu rapora göre yargı adımını atacaktır.

102 milyon Euro'nun ne kadarının kendi dönemiyle alakalı olduğunu bilmediğini söyleyen Beşiktaş Eski Başkanı, bu raporun toplantıdan bir gün önce servis edilmesini alçakça olarak nitelendirdi.

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Transfer konusunda da çarpıcı açıklamalar yapan Fikret Orman; sadece Beşiktaş'ta hatalı transferler olmadığını Barcelona'nın Coutinho ve Galatasaray'ın Falcao transferleriyle örnekledi.

Beraber çalıştığı arkadaşlarına da hakkını helal etmeyeceğini söyleyen Orman, Beşiktaş tarihinin en yüksek marka değerine sahip dönemin kendisine ait olduğunu belirtti.