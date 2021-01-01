Beşiktaş en erken nasıl şampiyon olur?

Siyah-beyazlılar, şampiyonluğu en erken nasıl garantileyebilir?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesmeye devam ediyor.

38. haftada Beşiktaş, Çaykur Rizespor deplasmanında iyi bir oyunla 3-2 galip gelmeyi başardı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 78'e çıkardı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller Kevin N'Koudou, Gökhan Töre ve Rachid Ghezzal'dan geldi. Çaykur Rizespor ise İsmail Köybaşı ve Damjan Dokovic ile fileleri havalandırdı.

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 78 40 2 Fenerbahçe 73 28 3 Galatasaray 72 35

Şimdi ne olacak?

78 puanla ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, kalan maçlarda yedi puan topladığı takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğu garantileyecek. Yani Kartal kalan dört maçtan iki galibiyet bir beraberlik alırsa, Fenerbahçe ve Galatasaray tüm maçlarını kazansa bile kupaya uzanacak.

Peki Beşiktaş, şampiyonluğu en erken nasıl garantileyebilir? Bir de buna bakalım.

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Atakaş Hatayspor'u mağlup edip Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u, Galatasaray ise Gençlerbirliği'ni yenemezse bir sonraki hafta, yani 40. haftada Beşiktaş şampiyonluk maçına çıkıyor.

Kartal, bu durumda ligin bitimine iki hafta kala, 8 Mayıs'ta Galatasaray derbisini kazanması halinde şampiyonluğu garantiliyor.

Beşiktaş'ın maç tarihleri

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında 1 Mayıs'ta Hatayspor'u konuk edecek. Dolmabahçe'deki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıktığı için takımının başında olamayacak.

Kartal, 40. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanına gidecek. 8 Mayıs'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Sergen Yalçın'ın ekibi 41. haftada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'taki mücadele 11 Mayıs'ta saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar sezonu İzmir'de kapatacak ve 15 Mayıs saat 20.30'da Göztepe deplasmanında mücadele decek.

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki ikili averajda kim önde?

Sezon sonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ligi aynı puanda tamamladığını var sayarsak, şampiyonlu belirlemek için ikili averaja bakılacak. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Beşiktaş 4-3 kazandı.

Vodafone Park'taki mücadele ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu durumda 4 puanı olan Beşiktaş, 1 puanı olan Fenerbahçe'nin önünde ligi zirvede tamamlayacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki ikili averajın tablosu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 4 +1 2 Fenerbahçe 1 -1

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki ikili averajda kim önde?

Fenerbahçe son düzlükte geride kalır, Beşiktaş'ın olası puan kayıplarından sona Galatasaray siyah-beyazlılar ile puanları eşitlerse ve lig o şekilde tamamanırsa ne olacak?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanmadan bunun tam bir yanıtı yok fakat sezonun ilk yarısındaki derbiyi Dolmabahçe'de 2-0 kazanan siyah-beyazlıalr, 38. hafta sonu itibariyle Galatasaray'dan önde.

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki ikili averajın tablosu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 3 +2 2 Galatasaray 0 -2

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse ne olacak?

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda üç takım da sezonu aynı puanda tamamlayabilir. Bu durumda üçlü averaj devreye girecek. Peki üçlü averaj sonucu şampiyon hangi takım olacak?

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ilk maçta Kadıköy'de 4-3 yendi. Daha sonra Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Kartal, iç sahadaki Fenerbahçe derbisinden ile 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ın üçlü averaj sisteminde 7 puanı, +3 de averajı bulunuyor ve Kartal şu anki tabloyla üçlü averajda lider pozisyonunda. Ama bu durum, 40. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde değişebilir.

Şu anki durumda Galatasaray ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup eden sarı-kırmızılılar, TT Arena'da ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın 4 puanı, -1 de averajı bulunuyor.

Fenerbahçe ise üçlü averajdaki en gerideki takım. Sarı-lacivertliler bu sezon hiçbir derbiyi kazanamadı. Evinde Beşiktaş'a Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı birer mağlubiyet ve birer beraberlik alan Fenerbahçe'nin üçlü averaj tablosunda 2 puanı bulunuyor, averajı ise -2.

Üçlü averajda puan tablosu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 7 +3 2 Galatasaray 4 -1 3 Fenerbahçe 2 -2

Eğer sezon sonu şampiyon üçlü averaj ile belirlenirse, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı kalmayacak. Galatasaray, eğer Beşiktaş'ı üç farklı mağlup ederse, üçlü averajda siyah-beyazlıların önüne geçecek ve zafere ulaşacak.

Sarı-kırmızılılar şayet Beşiktaş'ı iki farkla yenerse, puanlar ve averajlar eşitlenecek fakat siyah-beyazlılar, derbilerde 7 gol attığı için, şu ana kadar 1 gol atmış Galatasaray'a karşı üstün gelecek ve şampiyonluğunu ilan edecek.