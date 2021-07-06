Beşiktaş, dört oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladı

Siyah-beyazlılar, dört oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’la tekrar anlaşılmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor’la sözleşmesi sona eren Salih Uçan’ı kadrosuna katan Beşiktaş, dört oyuncusuyla da yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş’ın açıklaması

Beşiktaş, yaptığı açıklamayla Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz.”

Bu isimlerin Beşiktaş karneleri

Utku Yuvakuran, 2016 yılında Beylerbeyi’nden transfer edilmişti. 23 yaşındaki file bekçisi, geride bıraktığımız sezonda siyah-beyazlıların formasını tüm kulvarlarda 11 kez giymişti.

Gökhan Töre ise bir önceki yıl Yeni Malatyaspor’dan ayrılmış ve Beşiktaş’a dönmüştü. Ligin son periyodunda Sergen Yalçın’ın en uçta da görevlendirdiği 29 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de 20 maçta görev yapmış ve üç gol bir asistlik performansa imza atmıştı.

2009-2010 sezonundan beri Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, bu süreçte Beşiktaş formasını 362 kez giymişti.

38 yaşındaki Atiba Hutchinson ise 2013 yılında PSV Eindovhen’den transfer edilmişti. Siyah-beyazlı formayı 293 maçta terleten Kanadalı yıldız, geride bıraktığımız sezonda da Beşiktaş kariyerinin en verimli dönemini geçirmişti. Hutchinson, 2020-21 sezonunda görev yaptığı 36 Süper Lig maçında dört gol atarken 11 de asist kaydetmişti.