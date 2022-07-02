Everton'dan ayrılan millî futbolcu, siyah-beyazlı forma ile üçüncü dönemine başlayacak.

Valerien Ismael ile yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, bir yandan da transferler ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, şimdi de Cenk Tosun'a ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tosun, Beşiktaş forması ile üç kez Süper Lig bir kez de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etmişti.

Beşiktaş, transferi nasıl duyurdu?

Siyah-beyazlı kulübün resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" denildi.

Beşiktaş'ın resmî internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz; yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2014-18 yılları arasında ve 2020-21 sezonunda formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig (2015-16, 2016-17, 2020-21) ve bir Türkiye Kupası (2020-21) şampiyonluklarında pay sahibi olan Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı.

"Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen Cenk Tosun, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

"Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Cenk Tosun’a yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz."

Biz ayrılamayız. 🤩



Yuvana hoş geldin Tosun Paşa @CenkTosun_ 🖤🤍 pic.twitter.com/yNLiKtKbE7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 2, 2022

Cenk Tosun ne söyledi?

Transferinin ardından Instagram hesabından bir mesaj yazan tecrübeli golcü, şu yorumu yaptı:

"Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum. Unutmamalı, bir gün herkes evine döner..

"Yaşadığım 3 şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması…"

"Bir gün herkes evine döner... Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Tüm hayatını birkaç hayal üzerine adayan, yapılmaz denilenleri her defasında yapmak için uğraşan, tek gayesi başarılı olmak isteyen o adam yine sana geldi.

"Beni ben yapan camiaya yani yuvama geldim."

Cenk Tosun'un Premier Lig kariyeri

2018'de Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon euro bonservis ücreti ile transfer olan tecrübeli oyuncu, iki sene Goodison Park'ta kaldıktan sonra 2020'de Crystal Palace'a kiralandı.

Tosun, Palace kariyerinin ardından 2021'de bir kez daha, bu kez kiralık olarak Beşiktaş'a geldi.

Sakatlıkların da etkisiyle Everton'da forma şansı bulamayan millî oyuncu, cumartesi akşamı yeniden Beşiktaş'a döndü.

31 yaşındaki santrfor, Everton'da çıktığı 61 maçta 11 gol kaydetti. Tosun, Crystal Palace'ta ise beş maç oynadı ve bir kez ağları havalandırdı.

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