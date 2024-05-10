Samet Aybaba liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yuvadan erken ayrılan bir yıldız gündeme geldi.

Son dönemde altyapısından yetiştirdiği oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş’ta sürpriz bir transfer hamlesi gündeme geldi. Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgiye göre yüzünü altyapıya çeviren siyah-beyazlı takım yuvadan ayrılan ve Serie A ekiplerinden Torino’ya transfer olan eski oyuncusu Emirhan İlkhan’ı yeniden kadrosuna dahil edebilmek için harekete geçti.



Geçen sezon transfer olduğu İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamayan ve bu sezon Başakşehir’e kiralanan 19 yaşındaki genç oyuncu Çağdaş Atan tarafından bu sezon sıklıkla oynatıldı.

Serie A macerası kötü başladı

Başakşehir formasını tüm kulvarlarda 32 kez giyen ve birçok farklı mevkide görev alan genç oyuncu bu karşılaşmalara ikişer gol ve asist sığdırarak, adeta kendini buldu.



Serie A’da Torino’nun yanı sıra kiralık olarak Sampdoria forması da giyen Emirhan, Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra 2021-2022 sezonunda 11 lig karşılaşmasında görev yapmıştı. 4,5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Torino’ya transfer olan genç futbolcunun da Beşiktaş’a dönme konusunda istekli olduğu tahmin edilirken, Samet Aybaba ve Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Torino ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.