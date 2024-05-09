Teknik direktör arayışları süren Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat camiayı son gelişmelere ilişkin olarak bilgilendirdi.

Süper Lig’de yaşanan hayal kırıklığına rağmen Türkiye Kupası’nda finale yükselen ve Trabzonspor’un finaldeki rakibi olan Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Merakla beklenen teknik direktör konusundan, transfer çalışmalarına dek birçok konuya değinen Arat, teknik direktörün yerli mi yabancı mı olacağı konusunun kesinlik kazanmadığını söyledi.

Gözler Erol Bulut'a çevrildi

TRT Spor’a konuk olan Arat yerli isimleri masaya yatırdıklarını belirtirken, “Nuri Şahin, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş dışında bir yerli adayımız daha var. Yerli deyince illa Türkiye’de çalışıyor olması gerekmiyor” dedi. Arat’ın bu sözleri akıllara Championship’te Cardiff’in başında başarılı bir sezon geçiren Erol Bulut’u getirirken, önümüzdeki günlerde iki tarafın bir görüşme gerçekleştirebileceği öne sürüldü.



Öte yandan transfer çalışmalarına da değinen Arat, “Kadromuzda öncelikle gidecek oyuncuları belirlememiz gerekiyor ama bazı oyuncuların kontratlarındaki yüksek ücretler bizi zorluyor. Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi’ye gelen teklifleriyse EURO 2024 öncesinde kabul etmemiz mümkün değil. Bu oyunculara teklifleri şampiyona sonrasında değerlendireceğiz” dedi.