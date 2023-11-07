Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın kongresinde başkan adayı olmayacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, önümüzdeki kongre için adaylık kararını resmen açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen ve gazetecilerden soru almayan Çebi, aday olmayacağını bildirdi.

Ahmet Nur Çebi, neler söyledi?

Beşiktaş'ın başkanı, düzenlediği basın toplantısında kongrede aday olmayacağını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

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"İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan.. Üzüntüsünü ve acısını yaşadım. Bu saatten sonra camianın huzura olduğunu ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim.

"Camianın kan değişimine ve enerjiye ihtiyacı var. Gitmemi isteyenler, kalmamı isteyenler var. Kalmamı isteyenlere teşekkürler. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Onların da umutları vardır.

"Açıklamayı millî arada yapacaktım ama son gelişmeler, acele etmem gerektiği yönünde beni ikna etti. Aday olmadığımı açıklamadım çünkü takımın ve çalışanların moralinin bozulmasını istemedim.

"Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun.

"Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun.

"Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli. Taraftarları çok iyi anlıyorum. Her maç bittiğinde kapıları, duvarları yumrukladım. Sahada oyuncularımıza olumsuz tezahüratlardan kaçınalım. Bunlar da bir insan.

"Taraftardan ricam, en azından bundan sonrası için oyunculara sahip çıkın. Başarısız olabilirler ama Beşiktaş formasıyla oynuyorlar. İçindekine saygınız yoksa, formaya saygınız olmalı. Tıklanma uğruna yapılanları doğru bulmuyorum. Medyadaki arkadaşlar tavrınızı değiştirin. Siz hakaret ederseniz, genç çocuklar küfür etmeye başlar. Yönetim olan kişisel hırslarınızı, Beşiktaş üzerinden görmeyin."

Beşiktaş'ın kongresi ne zaman?

Siyah-beyalı kulübün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u, 3 Aralık Pazar günü yapılacak.