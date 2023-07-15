Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı, 78. dakikada yarıda kaldı. Hakem, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle maçı erken bitirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Augsburg ile karşı karşıya geldi.

Kartal, Jackson Muleka'nın 42. dakikada attığı gol ile devreyi önde kapattı. Augsburg ise Cardona'nın golüyle 59. dakikada skora dengeyi getirdi. Ancak mücadele, tamamlanamadı.

Kufstein Arena’da oynanan karşılaşma, tribünlerden atılan yanıcı maddeler sebebiyle 78. dakikada sona erdi. Hakem son düdüğü çalarak soyunma odasına gitti ve böylece maç tamamlanamadı.

Beşiktaş'ın ilk 11'inde kimler vardı?

Şenol Güneş, ilk hazırlık maçında takımı sahaya Ersin, Rosier, Emrecan Uzunhan, Montero, Ege Tıknaz, Necip, Berkay, Ghezzal, Gedson, Emrecan Bulut, Muleka ilk 11'i ile çıkardı.

Siyah-beyazlılar, sıradaki hazırlık maçında 18 Temmuz Salı günü Mezokovesd ile mücadele edecek.