Beşiktaş - Antalyaspor maçı Taksim'deki patlama nedeniyle ertelendi

Süper Lig'de 13 maç sonunda 22 puan toplayan Beşiktaş'ın sahasında Antalyaspor'u konuk edeceği Süper Lig karşılaşması Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Müsabakanın oynanacağı tarih henüz netlik kazanmazken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada saldırıda hayatını kaybedenler için duyulan üzüntü dile getirildi.

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz"