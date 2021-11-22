Beşiktaş - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda?
Samet Çayır
AA
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta mücadelesinde Ajax'ı konuk edecek.
24 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.45'te Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan hakem Irfan Peljto yönetecek.
Dolmabahçe'deki mücadele, Exxen ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.
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Grupta daha önce çıktığı dört maçın hiçbirinde puanla tanışamayan Kartal, Ajax'tan en az beraberlik alıp puanla tanışmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ı ne bekliyor?
Geçtiğimiz hafta sonunda Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, çarşamba akşamı Ajax ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının ardından 27 Kasım Cumartesi akşamı Giresunspor'u konuk edecek.
Kartal, 15. haftada ise 3 Aralık Cuma akşamı Kasımpaşa'ya konuk olacak.