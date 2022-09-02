Portekizli yıldız kulübün kendisi için gelen resmi teklifi reddetmesini sorun etmeyeceğini söyledi.

Manchester City'nin adı yaz transfer döneminde çok sayıda takımla anılan Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva, takımının kendisi için sadece bir resmi teklif aldığını açıkladı. Adı Barcelona ve PSG ile anılan Silva, gelen teklife rağmen takımda kalmaktan ötürü mutluluk duyduğunu ve Manchester City'nin dünyanın eni iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.

Bernardo Silva ne söyledi?

"Manchester City şu anda muhtemelen dünyanın en iyi üç kulübünden biri. Bu yüzden buradan daha iyi bir takımda oynamam çok zor. Gitmek istediğim bir kulüp yoktu ve burada oynuyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada kalmak benim için zor bir karar değildi çünkü açık konuşmak gerekirse çok fazla teklif almadım. Kulübe ulaşan sadece bir resmi teklif vardı ve bu nedenle takımda kalma kararı oldukça kolaydı. Teklif kulübe çok geç geldi ve kulüp sınırlı sürede yerimi doldurmakta zorlanacağı için bu teklifi geri çevirdi"

Manchester City forması giydiği dönemde Pep Guardiola'dan birçok şey öğrendiğinin altını çizen Silva, Premier Lig'de 2022-2023 sezonunda beş maçta forma giyerken, bu karşılaşmalara iki gol ve iki asist sığdırdı. Skora oldukça yakın bir oyuncu olan 28 yaşındaki yıldız, İngiliz devine 2017 yazında 49 milyon euro karşılığında Ligue 1 ekibi Monaco'dan transfer olmuştu.