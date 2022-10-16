Premier Lig'de Manchester City formasıyla harika bir dönem geçiren Erling Haaland'ın Portekizli takım arkadaşı Bernardo Silva, Norveçli golcünün gol sezgisi konusunda milli takımdan arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya yaklaşabilecek tek isim olduğunu söyledi. Arab News'e konuşan Silva, Haaland'ın potansiyeline ve kalitesine vurgu yaptı.

"Erling hala çok genç ve neler olacağını asla bilemezsiniz. Standartları ve kalitesi çok yüksek bir oyuncu.

Cristiano Ronaldo kariyeri boyunca beş Ballon d'Or ve altı Şampiyonlar Ligi kazandı ama Erling'in de etkileyici bir kalitesi var.

Açık konuşmak gerekirse geçtiğimiz günlerde birkaç arkadaşımla sohbet ederken Cristiano'nun top ceza sahasına geldiğinde topun nereye düşeceğini bilen tek oyuncu olduğunu söyledim. Bunu bilmek hücum oyuncularına büyük avantaj yaratır ve savunmacılarının önüne geçersiniz.

Erling de kesinlikle bu sezgiye sahip"