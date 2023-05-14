Premier Lig’de şampiyonluğa koşan Manchester City’in Portekizli yıldızı Bernardo Silva, kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız basınından France Football’a konuşan Silva, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı arzuladığını ancak kariyerinin ilk günlerinden bu yana en büyük hayalinin tuttuğu takım olan Benfica’nın forması giymek olduğunu ifade etti.

“Hayalim hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olmadı.

Çocukluğumdan beri en büyük hayalim Benfica için oynamaktı ama bunu sadece üç maç gerçekleştirebildim. Jorge Jesus beni yedeklerde bile görmek istemedi ve Benfica’dan ayrılmak hayatımda aldığım en zorlu karardı.

Orijinal pozisyonum 8 ve 10 ama son birkaç yılda kanatta ve sahte 9 pozisyonlarında oynadım. Bu sezon zaman zamna sol bekte bile görev yaptım bu yüzden hangi mevkinin oyuncusu olduğumu ben de bilmiyorum.

Şampiyonlar Ligi’nde işler bazen kaosa sürükleniyor.

Taktikten çok kalbinizle oynamanız gerektiği anlar yaşayabiliyorsunuz. Bu tür maçlarda sakin kalmalı ve doğru kararlar vermelisiniz.

Guardiola ile çalışırken her şeye açık olmak zorundasınız. Bir önceki sezon üç kupa kazanınca sonraki sezon da aynı şekilde oynayacağınızı düşünüyorsunuz ama o karşınıza bambaşka bir planla gelebiliyor.

Onun ne talep edeceğini asla tahmin edemezsiniz”