Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki maçta, Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho'nun dolaylı olarak dahil olduğu eğlenceli bir an yaşandı. Sanatçı Ramez Galal, Santiago Bernabéu'da Real Madrid teknik ekibine yakın tribünden Mourinho'ya esprili bir çağrıda bulunarak İspanyol ekibini bırakıp Mısır'ın Al Ahly takımının başına geçmesini istedi.

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Tribünde, Real Madrid teknik ekibinin oturduğu bölüme yakın bir yerde bulunmasını fırsat bilen Ramez, Portekizli teknik adama şöyle seslendi: “Mourinho, Al Ahly seni istiyor Mourinho, Essam Serag yarın seninle anlaşmayı bitirmeye gelecek.” Ramez burada Al Ahly'nin transfer biriminin başkanını kastediyordu.

Mısırlı sanatçı esprili çağrısını şu sözlerle sürdürdü: “Real Madrid'i bırak, gel Al Ahly'yi çalıştır. Ammouta gitti, Yassin Mansour sana bir villa hediye edecek.” Ramez'in sözünü ettiği isim, futbol dosyasını yönetim kurulu üyesi Sayed Abdelhafiz ile birlikte yürüten Al Ahly başkan yardımcısı.

Ramez Galal, Mourinho ile yaptığı tek taraflı konuşma sırasında stattan çektiği birkaç videoyu Instagram hesabından paylaştı. Bunlardan birine “Sözleşmeyi Mourinho'ya gönderelim mi?” şeklinde esprili bir not düştü. Şakanın Al Ahly'deki son teknik değişikliklerle bağlantılı olması nedeniyle görüntüler takipçilerden büyük ilgi gördü.

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Mbappe'nin gollerinden birinin ardından paylaştığı başka bir videoya ise şu notu ekledi: “Bencdida'yı kiralık alın, Mbappe'yi bize bonservisiyle verin.”

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Ramez'in çağrısı, Al Ahly'nin yeni bir teknik direktör arayışında olduğu döneme denk geldi. Kulüp, Mısır Ligi'nde Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından Faslı teknik adam Hüseyin Ammouta ve yardımcı ekibine teşekkür ettiğini açıklamıştı. Bu yenilgi, takımın bu sezon tüm kulvarlardaki ilk mağlubiyeti oldu.

Ammouta'nın ayrılık kararı, kulüp başkan yardımcısı Yassin Mansour ile futbol dosyasından sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayed Abdelhafiz'in sunduğu değerlendirme doğrultusunda alındı. Yönetim kurulu, ikiliyi kararın açıklanmasını izleyen saatler içinde Faslı teknik adamın yerine aday isimler sunmakla görevlendirdi.

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Al Ahly, bugün çarşamba günü Ammouta'nın yerine Mısırlı Sami Komsan'ı geçici olarak görevlendirdi . Komsan, yeni bir yabancı teknik direktörle anlaşma sağlanana kadar takımın başında olacak. Kırmızılar, 20 puanda kalarak Mısır Premier Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya geriledi. Takım, lider Pyramids'in yedi, ikinci sıradaki Zamalek'in ise iki puan gerisinde bulunuyor.

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Öte yandan Mourinho, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Real Madrid'i Hollanda ekibi PSV Eindhoven karşısında yönetti. İspanyol ekibi bu maçta güçlü bir geri dönüşe imza attı. Real Madrid, deneyimli Hırvat oyuncu Ivan Perišić'in 32. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştı.

Real Madrid ikinci yarıda skoru tersine çevirdi. Federico Valverde 50. dakikada beraberlik golünü attı, Jude Bellingham 60. dakikada ikinci golü kaydetti. Ardından Kylian Mbappe 64 ve 84. dakikalarda attığı iki golle farkı açtı. Vinícius Júnior ise 87. dakikada beşinci golü atarak skoru belirledi ve karşılaşma Real Madrid'in 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

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