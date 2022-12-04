Berhalter: "Bizim Depay'ımız yok!"

Gregg Berhalter, Hollanda yenilgisinin ardından iki takın arasındaki kadro farkını vurguladı.

ABD, harika bir performansa rağmen Dünya Kupası'nın son 16 turunda elendi. Takımın teknik direktörü Berhalter ise bu mağlubiyeti Hollanda'nın kadro üstünlüğüne bağladı.

Amerikalı hoca, özellikle farkı oluşturan ismin Barcelona yıldızı Memphis Depay olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından konuşan Berhalter, Depay'ın Barcelona'ya transfer olduğundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde hiç gol atamamış olmasına rağmen şunları söyledi:

"Bizim, şu anda Şampiyonlar Ligi'nde gol atan bir Memphis Depay'ımız yok. İlk yarı onun dışında takımları ayıran pek bir şey olmadı.”

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ABD, tarihinde dört Dünya Kupası maçında sadece üç gol attı ve Jesus Ferreira, Hollanda karşısında ağları havalandıran üçüncü futbolcu oldu. Ancak yine de çok iyi oynayamadı ve devre arasında Ferreira'nın yerine Gio Reyna yerine oyuna girdi.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Depay'ı ne bekliyor?

Berhalter ve ABD, Katar'dan evlerine dönerken Depay ve Hollanda çeyrek finale yükseldi. Hollanda, çeyrek finalde Arjantin veya Avustralya ile karşılaşacak.