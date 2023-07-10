Benzema ile Kante'nin yanına dev transfer: Al-Ittihad yıldızlarla dolu bir kadro kuruyor!

Suudi Arabistan'a transfer olacağı söylenen Juventus orta sahası Paul Pogba, Al-Ittihad'ın antrenman tesislerini ziyaret etti.

Pogba, Suudi Arabistan'a transfer olabilir

Ittihad, Karim Benzema ve N'Golo Kante'yi aldı

Gözler şimdi Fransız yıldızın transferinde

NE OLDU? GOAL'ün edindiği bilgiye göre Paul Pogba, transfer olacağı söylenen Al Ittihad'ın antrenman tesislerini ziyaret etti. Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Paul Pogba'nın transferi için gidip gitmediği henüz belli değil.

BÜYÜK RESİM: Manchester United'ın eski orta sahası, geçen sezonu sakatlıklarla mücadele ederek geçirdi ve yalnızca 6 Serie A maçına çıktı. Haberlere göre, Juventus maaş harcamasında yer açmak için Paul Pogba'nın sözleşmesini fesh etmeyi bile düşünüyor.

DAHA FAZLASI: Pogba'nın peşinde olan Al Ittihad daha önce N'Golo Kante ve Karim Benzema transferleriyle dikkatleri üzerine çekti.

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