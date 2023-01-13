Manchester City'nin Fransız sol beki hakkındaki davaların birçoğundan aklandı.

Manchester City'nin Fransız sol beki Benjamin Mendy, yargılandığı tecavüz ve saldırı davalarının bazılarından aklandı. Altı tecavüz ve bir cinsel saldırı davasından suçlu bulunmayan Mendy'nin iki dava hakkına ise ikinci kez yargılanacağı belirtildi.

Chester Crown Mahkemesi'nde altı ay süren bir duruşmanın ardından jüri üyeleri bir tecavüz ve bir tecavüze teşebbüs hakkında çoğunluk kararına varamadı.

Manchester City yorum yapmadı

Mendy'nin suç ortağı olduğu öne sürülen Louis Saha Matturie ise hakkındaki, üç tecavüzden iddiasından suçsuz bulundu. 10 Ağustos 2022'den beri yargılanan Mendy ve Saha haklarındaki tüm iddiaları reddetmişti. Yedi erkek ve dört kadından oluşan bir jüri ilk olarak 5 Aralık'ta toplanırken, müzakereler 14 gün sürdü.

Manchester City, oyuncunun sözleşmesini ilk kez suçlandığı Ağustos 2021'de askıya almıştı. Kulüpten yapılan açıklamada Mendy'nin davaların birçoğundan aklandığı belirtilirken, kulübün dava devam ettiği sürece farklı herhangi bir adım atmayacağı kaydedildi.

City'ye 2017 yazında Monaco'dan 57 milyon euro karşılığında transfer olan Mendy, Pep Guardiola'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.