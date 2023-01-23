Sarı-lacivertli takımın genç yıldızı, Avrupa'nın devlerini peşine takmaya devam ediyor.

Son bir yıla yakın bir süredir tüm Süper Lig izleyicilerinin en fazla heyecanlandığı ve gelecek için umutlandığı zamanlar, kuşkusuz Arda Güler'in sahaya adımını attığı anlar.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı yüksek tekniği, öz güveni ve yaratıcılığı ile başta sarı-lacivertli futbolseverler olmak üzere herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Durum böyleyken, her ne kadar çok fazla süre alamıyor olsa da Arda'nın talipleri her geçen gün artıyor. Son haberler bu kez Portekiz'in iki devinden geliyor.

İddialar neler?

Sabah gazetesinden Samet Yüksel'in haberine göre genç yıldız, Portekiz'in iki dev kulübü Benfica ve Porto'nun radarında.

Haberde, Jorge Jesus vesilesiyle Portekiz'de Fenerbahçe'ye yönelik oluşan yakın ilgiden Arda'nın da nasibini aldığı belirtiliyor.

Portekiz ekiplerinin orta saha oyuncusu için nasıl bir yol izleyeceği şimdilik merak konusu.

Arda Güler ve Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi akşamı Ümraniyespor'a konuk olacak.

Lig maçlarında genellikle yedek kulübesinde oturan Arda, muhtemelen yine sonradan oyuna dahil olmayı bekleyecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan orta saha, üç gol atıp iki de asist yaptı.