Benfica'nın yıldızı Orkun Kökçü'den teknik direktörüne inanılmaz küfür!

Kulüpler Dünya Kupası’nda Benfica’nın 6-0’lık galibiyetine Orkun Kökçü ile Bruno Lage arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Benfica’nın Auckland City karşısında aldığı 6-0’lık farklı galibiyetin ardından Portekiz temsilcisinin soyunma odasında sular durulmuyor. Maçın 62. dakikasında oyundan alınan Orkun Kökçü’nün teknik direktör Bruno Lage’e karşı gösterdiği sert tepki, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kökçü, değişiklik kararına sinirlenerek kenara geldiğinde teknik direktörünün elini sıkmayı reddetti. A Bola’nın haberine göre genç oyuncu yedek kulübesine giderken Bruno Lage’e yüksek sesle küfür etti. Bu anların ardından Portekizli teknik adam parmağını ağzına götürerek Kökçü’ye "sus" işareti yaptı.

Lage’in bu hareketiyle ortam daha da gerildi. Kısa süre sonra Renato Sanches’in attığı golle Benfica farkı üçe çıkardı. Golün ardından Lage, Kökçü’nün yanına giderek ağzını kapatarak bir şeyler söyledi. İddialara göre oyuncusuna oyunun gidişatını daha iyi anladığını ve yaptığı değişikliğin isabetli olduğunu anlattı.

Kerem Aktürkoğlu araya girdi

24 yaşındaki Kökçü bu sözlere de tepki verdi. Öfkeli bir ifadeyle yerinden kalkan oyuncu, parmağını sallayarak hocasına karşılık verdi. Bunun üzerine Lage, bir kez daha "sus" işareti yaptı. Tartışma büyümeden önce takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun Kökçü’yü tuttuğu görüldü.

Karşılaşmayı Leandro Barreiro’nun iki golü ve Di Maria’nın penaltıdan attığı gollerle 6-0 kazanan Benfica’da maç sonrası basın toplantısında Bruno Lage, yaşananlara açıklık getirdi.

Bruno Lage, "Orkun Kökçü kazanmak ve daha fazla gol atmak istiyordu. Ancak biz Renato’nun oyuna girmesi gerektiğine karar verdik" dedi.

Oyuncu seçimlerinin kendi inisiyatifinde olduğunu vurgulayan teknik adam, “Son maçta Renato ile başlamıştık ve Kökçü sonradan oyuna girmişti. Bugün tam tersi oldu. Kararları ben veririm. Kim olursa olsun” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktör ayrıca Kökçü’nün bu tepkisinin karakterine uymadığını belirtti: “Kökçü bugüne kadar hep profesyonel davrandı. Sahada ve saha dışında çok iyi bir karakter sergiledi. Bu olay onun karakterine aykırıydı.”

Renato Sanches ilk dakikalarda golünü attı

Bruno Lage’in tercih ettiği isim olan Renato Sanches ise oyuna girdikten kısa bir süre sonra Benfica adına golü buldu. Tecrübeli oyuncunun skora katkısı, teknik direktörün kararının haklılığını ortaya koydu.

Tüm bu gelişmeler, Benfica’da Orkun Kökçü’nün durumu hakkında soru işaretleri oluşturdu. Kulüp içinde disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.