Benfica Başkanı Rui Costa, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken ve adı Manchester United ile anılan Goncalo Ramos'u satmayı şu an için düşünmediklerini söyledi. Cristiano Ronaldo'nun yerine Portekiz'in yeni yıldızını transfer etmeyi planlayan İngiliz ekibine mesaj gönderen Portekizli futbol adamı, Ramos'u kadroda tutacaklarını söyledi.

"Tek hedefimiz kupalarla dolu bir sezon geçirmek ve şu an kadromuzun en temel oyuncularından birini satmak gibi bir planımı yok.

Bu sezon hiçbir önemli oyuncumuzun satışına izin vermeyeceğiz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun.

Benfica'da yapmaya çalıştığımız şey finansal değil sportif bir proje.

Şu an için finansal bir sorun yaşamıyoruz ve oyuncu satmak gibi bir ihtiyacımız da yok"