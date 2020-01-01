Ben Chilwell Chelsea'ye imza attı

Chelsea, Leicester'dan Ben Chilwell'i kadrosuna katarak bu sezon üçüncü transferine imza attırdı.

, 'den Ben Chilwell'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Chilwell, Londra ekibine attığı imza sonrası çok heyecanlı olduğunu söyledi;

"Kulübün bu heyecan verici döneminde Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Önümüzdeki sezon Frank Lampard liderliğinde onur mücadelesi verecek olan bu genç ve dinamik kadronun bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum.

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Oynamak için sabırsızlanıyorum ve umarım Stamford Bridge'de Chelsea taraftarlarının önünde oynam çok uzun sürmez."

Chelsea Direktörü Marina Granovskaia da Chilwell hakkında "Önümüzdeki sezon için heyecan verici kadromuza üçüncü transferimizi yaptığımız için çok mutluyuz. Ben Chilwell, gençliğine rağmen Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve uluslararası alanda birçok üst düzey maça çıktı.

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"Ben'in Chelsea'ye çabuk adapte olacağından eminiz ve yoğun 2020/21 fikstüründe kadroya harika bir katkı verecektir" ifadelerini kullandı.

Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Ben Chilwell için Londra ekibinin 45-50 milyon euro bonservis bedeli ödediği tahmin ediliyor.

23 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon Leicester formasını 33 maçta giydi, 3 gol attı 4 asist yaptı.