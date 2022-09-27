Arsenal'in genç yıldızı, Almanya karşısında yedek kulübesinden geldi ve etkileyici bir performans sergiledi.

Arsenal'in yıldızı yedek kulübesinden geldi

Mount'a bir asist yaptı

Millî takım arkadaşı tarafından övüldü

NE OLDU? Arsenal kanat oyuncusu, bir saat geride kaldıktan hemen sonra Gareth Southgate tarafından oyuna sürüldü Üç Aslan'ın 12 dakikada attığı üç gole katkı sağladı. Almanya, İngiltere'nin Mount'un ayağından gelen ikinci golünün hazırlayıcısı olan Saka'yı durdurmakta zorlandı ve Jude Bellingham, 21 yaşındaki oyuncunun yaratıcı niteliklerini yedi Ballon d'Or sahibine benzetti.

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DAHA BÜYÜK RESİM: Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Bellingham, Saka'nın pazartesi günü Wembley'deki performansını ve Aaron Ramsdale, Jack Grealish ve Reece James'in de dahil olduğu bir sosyal medya gönderisine olumlu yanıt veren tek oyuncu değildi.

SAKA'YI NE BEKLİYOR? İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki 2022-23 sezonu için sona erdi ve Üç Aslan, A Ligi'nden B Ligi'ne düştü. Saka ise Arsenal forması ile Kuzey Londra derbisi öncesinde formda olduğunu gözler önüne serdi.