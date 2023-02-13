Kurtardığı penaltının ardından yere yığılan 25 yaşındaki kaleci yaşam savaşında yenik düştü.

Futbol dünyasında yaşanan trajedilere bir yenisi Belçika'da eklendi. Winkel Sport B takımının formasını giyen Belçikalı kaleci Arne Espeel takımı için mücadele ederken sahada hayatını kaybetti.

Takımının Westrozebeke ile oynadığı karşılaşmada bir penaltı vuruşunda gole izin vermeyen 25 yaşındaki kaleci sonrasında yere yığıldı.

İlk müdahalesi sahada yapılan Espeel hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Belçika'nın West Flanders Eyaleti'nde oynanan karşılaşma tüm ülkeyi ve futbol dünyasını yasa boğdu.

Duşta öğrendiler

Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen kalecinin hayatını kaybetme sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

Winkel Sport B asistanı Stefaan Dewerchin yaşanan bu beklenmedik durum nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirtirken, "Espeel yere düştüğünde top hala oyundaydı. İzlemesi gerçekten korkunçtu. Maçtan sonra tüm oyuncularımız duş aldı ve kalecimizin hastanede hayatını kaybettiği haberi hepimizi şoka uğraşttı. Bazı oyuncularımız yaşanan durumu hala tam olarak idrak etmekte zorlanıyor" dedi.