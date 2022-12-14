Roberto Martinez ile yollarını ayıran Belçika Milli Takımı'nın teknik direktör araıyşı devam ediyor.

Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve turnuvaya grup aşamasında veda eden Belçika Milli Takımı'nda İspanyol teknik direktör Roberto Martinez ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktör de henüz netleşmedi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Belçika Futbol Federasyonu, çareyi kazanmayı bilen teknik direktörler için iş ilanı yayınlamakta buldu.

Federasyonun verdiği ilanda son derece hırslı olan ve en iyi oyuncuları yönetme deneyimine sahip bir teknik direktörün arandığı ifade edildi.

Belçika futbolunun gelecekte büyük başarılar kazanabilmek için gereken tüm unsurlara sahip olduğunun altını çizilirken, aranan teknik direktörün nitelikleri de oldukça ayrıntılı bir şekilde ifade edildi.

Federasyonun açıklamasında ne denildi?

"Belçika Futbol Federasyonu nasıl kazanılacağını bilen tam zamanlı bir milli takım teknik direktörü arıyor. Yeni milli takım teknik direktörü son derece hırslı ve üst düzeyde uluslararası deneyime sahip olmalı. Taktik bilgisi ve içgörüleri güvenilir, doğru kişisel becerilere sahip bir antrenör arıyoruz. Aradığımız isim en iyi oyuncuları yönetebilme deneyimine ve kazanma alışkanlığına sahip olmalı. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bir grup oluşturmayı nasıl başaracağını bilen ve oluşturduğu takıma genç oyuncuları entegre etmeyi başaran bir teknik direktör arzuluyoruz"

Belçika'nın başına geçmek isteyen teknik direktörlerin başvurularını 10 Ocak 2023'e dek tamamlamaları gerekiyor. Martinez'in altı yıl çalıştırdığı Belçika Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası'nda yarı final, EURO 2020'de ise çeyrek final oynamıştı. 80 maçta yüzde 70'lik kazanma oranı yakalayan Martinez buna rağmen Katar'da başarılı olamamıştı.