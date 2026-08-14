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imago-sport-1078345989.jpgSOPA Images

Çeviri:

Belaïli'nin sakatlığının ardından Ahli altıncı transferini hızla tamamladı

Transfers
Premier Lig
Al Ahly SC
Ghazl Al Mahalla
M. Abdul Nasir
Y. Belammari
Mısır
Fas

Mısırlı Al Ahly kulübü, perşembe akşamı, Ghazl El Mahalla'nın yıldızı Mahmoud Salah ile anlaştığını açıkladı.

Al Ahly, X'teki hesabından paylaştığı bir açıklamada, 18 yaşındaki Mahmoud Salah'ın 5 sezonluk bir sözleşmeyle kırmızı kaleye katıldığını belirtti.

Al Ahly'nin transferler bölümü başkanı Essam Serageldin, futbol direktörü Wael Gomaa ile tam koordinasyon içinde, transferin tüm mali ve idari işlemlerini tamamladı.

Al Ahly, Faslı oyuncusu Youssef Belaili'nin dizinde çapraz bağ kopması yaşamasıyla eş zamanlı olarak, Mahmoud Salah'ı kadrosuna katmak için hızlı hareket etti.

Mahmoud Salah'ın gelişiyle birlikte Al Ahly, Moncef Bakkar, Sofiane Bendebka, Ali Mahmoud ve Aktay Abdullah ile anlaşmasının ve eski oyuncusu Akram Tawfik'i geri kazanmasının ardından, yaz döneminin altıncı transferini gerçekleştirmiş oldu.

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Belaili'nin yerine gelecek isme gelince, "El Youm El Sabaa" sitesi, Al Ahly'nin sol bek Tawfik Mohamed'i kadrosuna katmak için Petrojet'ten onay aldığını aktardı.

Tawfik Mohamed, Al Ahly ile sözleşmesi 2029 yazına kadar uzanan Belaili'nin yokluğunu telafi etmek için kırmızı devin sol kanadını güçlendirecek.

Belaili, geçtiğimiz kış transfer döneminde Raja Casablanca'dan Al Ahly saflarına katılmıştı.

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