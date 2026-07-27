Yaz transfer döneminin en büyük sürprizlerinden biri sayılabilecek bir gelişmede Chelsea, Liverpool'un eski kaptanı Jordan Henderson'ı kadrosuna katma yarışına güçlü bir şekilde girdi ve tecrübeli İngiliz orta saha oyuncusunun hizmetlerini almak için mücadele eden diğer rakiplerinin önüne geçti. Oyuncu, bonservissiz bir transferle "Stamford Bridge"e taşınabilir.

İngiliz "The Sun" gazetesinin haberine göre Chelsea, yeni sezon başlamadan önce takımı güçlendirme planları çerçevesinde Brentford orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı transfer ederek sürpriz bir anlaşmaya varmayı hedefliyor.

Chelsea yöneticileri, uzun tecrübesi ve liderlik kişiliği sayesinde İngiliz oyuncunun hem saha içinde hem de saha dışında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyor; zira kulüp, genç yetenekler ile tecrübeli unsurlar arasında bir denge kurmak istiyor.

36 yaşındaki Henderson, 18 ay süren Ajax Amsterdam macerasının ardından geçen sezon başlamadan önce iki yıllık bir sözleşmeyle Brentford'a katılmıştı.

Haberlere göre Brentford yönetimi, oyuncunun bonservissiz olarak Chelsea'ye gitmesine karşı çıkmıyor; bu durum ona en üst seviyede rekabeti sürdürmesi için yeni bir fırsat sunuyor.

Henderson, teknik direktör Thomas Tuchel'in Dünya Kupası'na katılmak üzere seçtiği İngiltere Milli Takımı kadrosunda yer almıştı ve liderlik rolü ile soyunma odasındaki olumlu etkisi sayesinde büyük bir saygı görüyor.

Bu özellikler, Chelsea'nin transfer piyasasındaki yeni yönelimiyle örtüşüyor. Kulüp, son yıllarda genç oyuncularla anlaşmaya dayanan stratejisinde değişikliğe gitmeye başladı ve şu anda tecrübeye sahip, takımı yönetebilecek unsurları kadroya katma yönünde ilerliyor.

Henderson, Chelsea'nin politikasındaki bu değişimi yansıtan tek isim değil. Kulüp daha önce, Sunderland'ın mevcut orta saha oyuncusu ve Arsenal'in 33 yaşındaki eski kaptanı Granit Xhaka ile anlaşmaya ilgi duyduğunu göstermişti.

Ayrıca son haberler, Chelsea yönetiminin hücum hattını ek tecrübeyle güçlendirmek için 35 yaşındaki Brighton forveti Danny Welbeck'i kadroya katma olasılığını da değerlendirdiğini ortaya koydu.

Görünüşe göre Chelsea, bu yaz genç oyuncuların dinamizmini tecrübeli isimlerin birikimiyle birleştiren daha dengeli bir takım kurmayı ve gelecek sezon tüm kupalarda güçlü bir şekilde mücadele etmeye hazırlanmayı amaçlıyor.