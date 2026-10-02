Paris Saint-Germain ve İspanya Milli Takımı, Ferran Torres'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle "La Roja" kampından ayrılmak zorunda kalmasıyla beklenmedik bir darbe aldı. Oyuncu, İspanya'nın mevcut uluslararası ara dönemindeki kalan iki maçta forma giyemeyecek.

İspanya Futbol Federasyonu, Paris Saint-Germain forvetinin sol ayak bileğinde süregelen ağrılar yaşadığını ve bunun milli takımla devam etmesine engel olduğunu açıkladı. Ancak sakatlık, başlangıçta oyuncunun takımla antrenman yapmasına ve maça çıkmasına engel olmamıştı.

Federasyon, milli takımın sağlık ekibinin kampın başından bu yana Paris Saint-Germain doktorlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu ve oyuncunun tamamen iyileşmesi için fırsat tanınması amacıyla kadro dışı bırakılma kararı alınmadan önce durumunun ortaklaşa takip edildiğini belirtti.

Böylece Torres, İspanya'nın yarın Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı ve ardından 6 Ekim'de Hırvatistan ile karşılaşacağı maçlarda forma giyemeyecek; tedavi ve rehabilitasyon programını tamamlamak üzere Paris'e dönecek.









Sakatlık, Saint-Germain açısından hassas bir dönemde geldi; özellikle de Torres'in bu sezon takımla son derece güçlü bir başlangıç yaparak ilk 6 maçta 7 gol atması ve hücum hattının en öne çıkan isimlerinden biri haline gelmesi göz önüne alındığında.

Paris ekibi, sakatlığın etkili olmamasını ve forvetinin, takımın Fransa Ligi'ndeki yolculuğuna başlayacağı 10 Ekim'de oynanacak Le Mans karşılaşmasından önce formasına kavuşmasını umuyor.

Diğer yandan İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Torres'in yokluğunu telafi etmek ve Çek Cumhuriyeti ile Hırvatistan maçları hazırlıkları için A Milli Takım kampına katılmak üzere 21 Yaş Altı Milli Takım oyuncusu Carlos Ispa'yı kadroya çağırmaya karar verdi.















