Inter'in ikinci kaptanı Nicolo Barella, cumartesi günü Atalanta ile 4-4 berabere kaldıkları maçta üç kez öne geçmelerine rağmen üstünlüklerini koruyamadıklarını hatırlatarak takım arkadaşlarını beş dakikalık bir konsantrasyon kaybının bile pahalıya mal olabileceği konusunda uyardı. Çarşamba günkü VfB Stuttgart ile Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde konuşan Barella, hat-trick yapan Pio Esposito'yu övdü ve takıma yönelik karamsarlığı reddetti.

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Barella 100 dakika boyunca tam konsantrasyon istiyor

Inter'in ikinci kaptanı Nicolo Barella, kısa süreli konsantrasyon kayıplarının kendilerine pahalıya mal olduğu konusunda takım arkadaşlarını uyardı. Barella, bu uyarıyı çarşamba günü Giuseppe Meazza'da VfB Stuttgart ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yaptı. Inter, cumartesi günü Atalanta deplasmanında oynadığı ve 4-4 biten Serie A maçında 2-0, 3-1 ve 4-2'lik üstünlüklerini koruyamadıktan sonra bu maça 15. sırada çıkacak. Teknik direktör Cristian Chivu, Atalanta karşısındaki performansı "gevşek ve yüzeysel" olarak nitelendirdi.

"Bergamo'da öne geçtik ve onlar bize yetiştiğinde herkesin bunda sorumluluğu vardı. Belki konsantrasyonumuz düştü. Bergamo'dan bir puanla dönme lüksümüz yok," diyen Barella, salı günü TMW aracılığıyla basın mensuplarına şunları söyledi: "Yüzde 100 konsantre olduğumuzda herkes için zor oluyor, ama şu anda bedel ödememiz için beş dakika bile yeterli. 100 dakika boyunca yüzde 100 konsantre olmalıyız."

Karamsarlığı reddetti, Pio Esposito'yu övdü

Inter, 12 maçta yediği 17 golle Serie A'nın ilk altı sırasındaki takımlar arasında en kötü savunma istatistiğine sahip. Buna rağmen Barella, takım içinde maçların nasıl daha iyi yönetilebileceğinin konuşulduğunu kabul ederken dışarıdan gelen panik havasına karşı çıktı. Bergamo'da hat-trick yapmasına rağmen hayal kırıklığı yaşayan genç forvet Pio Esposito'yu da övdü.

Barella, "Yine de beklenmedik bir şey olduğunda bize karşı sürekli sergilenen karamsarlığı kabul etmiyorum. Dengeli olmalıyız," dedi. Esposito hakkında ise şunları ekledi: "Pio'nun ne kadar büyük bir oyuncu olduğu maç sonrası röportajında da görüldü. Üç gol atmak istemediğini çünkü bunların yeterli olmadığını söyledi. Onun adına da üzgünüz çünkü olağanüstü bir şey yapmıştı."

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Orta sahadaki eksiklere rağmen tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefi

Inter, çarşamba günkü Avrupa maçına sakat orta saha oyuncuları Hakan Calhanoglu ve Piotr Zielinski olmadan çıkacak. Antrenmanlara dönen kaptan Lautaro Martinez ise ilk 11'de başlamayacak. Buna rağmen Barella, Inter'in Scudetto'yu korumakta kararlı olduğunu vurguladı. Inter, Juventus'tan bu yana üst üste şampiyonluk kazanan ilk takım olmayı hedeflerken Avrupa'da da yoluna devam etmek istiyor.

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Barella, "Bu kadar çok maç varken bütün eksikler önemli. Daha fazla seçeneğe sahip olmak avantaj. Onların yokluğunu hissedeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız; Stuttgart'ın özelliklerini gördük," diye açıkladı. Kanat oyuncuları Andy Diouf ve Djed Spence'e uyum sağlamaya değinerek şunları söyledi: "Aynı özelliklere sahip değiller. Andy'yle bir şey, Djed'le başka bir şey yapmam gerekiyor ama bir fark görmüyorum. Onların oyununu iyi yorumlamalıyım."

Stuttgart karşısında rekor fırsatı ve savunma sınavı

Inter, üst üste sekiz Şampiyonlar Ligi maçında gol attı. Kulübün 1999 ile 2002 arasında kırdığı rekora ulaşması için bir maç daha gol bulması gerekiyor. Rakibi, 14. sıradaki Stuttgart ise tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçın beşinde gol yemedi.

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Manuel Akanji, Şampiyonlar Ligi'nde 70 maça çıkan ilk İsviçreli kaleci dışındaki oyuncu olmaya hazırlanırken Stuttgart'ın başlıca gol tehdidi Ermedin Demirovic olacak. Barella'nın tam konsantrasyon talebi Milano'da hemen sınanacak.