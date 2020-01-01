Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha üst seviye bir oyuncu

Real Madrid'in eski yıldızlarından David Beckham, Lionel Messi'yle aynı seviyede bir futbolcu bulunmadığı görüşünde.

Futbol dünyasının sembol isimlerinden David Beckham, - kıyasında Arjantinli yıldızdan yana tavır aldı.

'da efsane olduktan sonra formasını terleten ve sonrasında kariyerini 'ye taşıyan Beckham, Ronaldo'nun Messi'ye yaklaşabilen tek oyuncu olduğunu fakat Barcelonalı süper yıldızın daha üst seviye bir isim olduğunu savundu.

Telam'a konuşan Beckham, "Messi kendi sınıfında tek. Onun gibi başka bir oyuncu daha yok. Messi ve Cristiano, her ne kadar Cristiano Messi'yle aynı seviyede olmasa da, diğer isimlerden daha üstünler." sözlerini kullandı.

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Futbolun en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'u Messi altı kez, Ronaldo ise beş kez kazandı.