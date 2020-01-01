Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha üst seviye bir oyuncu
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Futbol dünyasının sembol isimlerinden David Beckham, Lionel Messi - Cristiano Ronaldo kıyasında Arjantinli yıldızdan yana tavır aldı.
Manchester United'da efsane olduktan sonra Real Madrid formasını terleten ve sonrasında kariyerini ABD'ye taşıyan Beckham, Ronaldo'nun Messi'ye yaklaşabilen tek oyuncu olduğunu fakat Barcelonalı süper yıldızın daha üst seviye bir isim olduğunu savundu.
Telam'a konuşan Beckham, "Messi kendi sınıfında tek. Onun gibi başka bir oyuncu daha yok. Messi ve Cristiano, her ne kadar Cristiano Messi'yle aynı seviyede olmasa da, diğer isimlerden daha üstünler." sözlerini kullandı.
Futbolun en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'u Messi altı kez, Ronaldo ise beş kez kazandı.